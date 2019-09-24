شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنّها ستقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين، اليوم الأحد.

وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس أن الجانب الإسرائيلي سيبدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار اعتباراً من 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري، ولساعات محددة حتى إشعار آخر.

وقال هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام إن إجمالي الدين المستحق على شركة كهرباء القدس، يبلغ 1.3 مليار شيكل (367 مليون دولار أمريكي)؛ منها 600 مليون شيكل تم تجميدها خلال تفاهمات سابقة مع الحكومة والشركة الإسرائيلية.

وتقدم شركة الكهرباء الإسرائيلية نحو 91% من حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الطاقة، وسط محاولات فلسطينية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل، من خلال بناء محطات طاقة شمسية، إلا أن قدراتها لا تزال قليلة.

بينما تعتبر شركة كهرباء محافظة القدس، أكبر شركة فلسطينية تزود الفلسطينيين في الطاقة، لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار، وبعض أحياء في القدس، وجميعها تقع في الضفة الغربية.

ودفعت شركة كهرباء القدس الشهر الماضي 100 مليون شيكل (28.3 مليون دولار) من إجمالي الديون المستحقة عليها، من خلال قرض حصلت عليه من أحد البنوك العاملة في السوق الفلسطينية.

وقبل أسابيع، هددت شركة كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن مناطق فلسطينية، في حال عدم التوصل إلى حل وسداد جزء من الديون المستحقة على الجانب الفلسطيني.

وأكدت الشركة في بيان أن هذا الاجراء ستكون له تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة، لا سيما المؤسسات الرسمية والأهلية، وقطاع التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاعات الاقتصادية خاصة هيئات الوساطة المالية وتداول الأسهم في فلسطين.

وقالت إن هذا الاجراء "الخارج عن إرادة الشركة، والذي تسعى كهرباء إسرائيل لتطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني"، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع في المناطق التي نشرت بالجدول.

وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتيازها بتحمل المسؤولية وسداد ما عليهم من ديون، وتصويب أوضاعهم، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين، بالإضافة لضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها.

وبحسب الشركة، يبدأ القطع يوم 24/9/2019 عند الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا، ويشمل أجزاء من شارع القدس الخليل ما بين حاجز القبة ومفرق باب زقاق، والكركفة، وأجزاء من شارع المهد ما بين قبة راحيل ومجمع الباصات المركزية، والقبة، ومخيم العزة، وبئر مياه تقوع، وتقوع، والمنيا، وكيسان، والرشايدة.

ويبدأ القطع يوم 25/9/2019 عند الثانية عشرة ظهرا ويستمر حتى الثانية ظهرا، ويشمل مناطق جورة الشمعة، وواد النيص، وأم سلمونة، والمعصرة، وخلة الحداد، والمنشية، وثبرة، وواد رحال، وزعترة، والفرديس، وعقاب، وخربة الدير، والمنطقة الصناعية (العبيات)، وراس الواد، وبيت تعمر، وبريضعة خلايل اللوز، وآبار المياه (هروديون1 2 3)، وآبار المياه (هندازة وزعترة والعبيات).

وفي رام الله والبيرة، سيشمل سردا، وأبو قش، والريحان، والمزرعة الغربية، وأبو شخيدم، وكوبر، وجامعة بيرزيت، وجفنا، وعين سينيا، وبتين، ودير دبوان، ومخيم الجلزون، ودورا القرع، وأجزاء من البيرة (سطح مرحبا، والهاشمية، والمنطقة الصناعية، وشعاب كساب، وقصر الطويل، والسفينة، والسلامية) وأجزاء من بيرزيت (دوار البريد، ودوار عطارة).

ويبدأ القطع يوم 26/9/2019 عند الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا، ويشمل رافات، أجزاء من رام الله (الماصيون، ومنطقة الجراند بارك، والمنطقة الصناعية)، وأجزاء من بيتونيا، وبلدية بيتونيا، وإسكان ملائكة الرحمة، ونور الهدى، وفندق الكرمل، وبلدية رام الله، وشارع المكتبة.

كما يشمل آبار مصلحة المياه، وكفر مالك، ودير جرير، ومعسكر العاصور، والطيبة، ورمون، وسلواد، ويبرود.

فيما سيبدأ القطع يوم 2/10/2019 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ويستمر حتى الثانية ظهرا، ويشمل مخيم شعفاط، وعناتا، وضاحية السلام، وحزما، والزعيم، والعيسوية، وأجزاء من العيزرية، وأجزاء من أبو ديس، والسواحرة الشرقية، والشيخ سعد، والجبعة، وخربة زكريا.