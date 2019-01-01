أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة

غزة / سما /

كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة مساء السبت، النقاب عن حراك واسع منظم ستقوده الفصائل الثمانية التي تقدمت برؤية للمصالحة للضغط على طرفي الانقسام لتحقيق الوحدة الوطنية.

واكد أبو ظريفة أن هذا الحراك سيشمل تنظيم اعتصامات وتظاهرات ومؤتمرات لتوسيع مساحة المشاركين في الرؤية وحملها على أكتاف الكل الفلسطيني من أجل التقدم بخطوات ملموسة في سبيل إنهاء الانقسام وتوفير المناخات المناسبة وقطع أي طريق لشق الصف الفلسطيني .

واوضح أبو ظريفة إلى أن الفصائل ستتواصل مع المصريين لتشكيل أداة ضغط على طرفي الانقسام، من أجل إنجاح كل الجهود، مستدركا أن الفصائل لا تزال تنتظر ردودًا من حركتي فتح وحماس على الرؤية.