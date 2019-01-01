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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 22 سبتمبر 2019 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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