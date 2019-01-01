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الاحتلال يمنع مزارع من كفر ثلث من استصلاح أرضه ويستولي على جرافة

السبت 21 سبتمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع مزارع من كفر ثلث من استصلاح أرضه ويستولي على جرافة


قلقيلية / سما /

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المزارع عبد اللطيف حسن عرار من استصلاح أرضه في منطقة المنطار شرقي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، واستولت على جرافة كانت تعمل في الأرض.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث حسني عودة، إن الاحتلال صادر جرافة تعود ملكيتها للمواطن أيمن احمد مراعبة، استخدمها في عملية استصلاح أرض المزارع عرار.

في سياق متصل، أشار عودة إلى أن الاحتلال أغلق، الطريق الزراعي الواصل بين بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي إلى منطقة العيون في واد قانا بالسواتر الترابية، فيما أن الطريق افتتح مؤخرا لتسهيل التواصل بين المزارعين وأراضيهم.

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