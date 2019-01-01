  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

السبت 21 سبتمبر 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن حملة التحريض التي تطاله قد جاوزت كل خط أحمر. وقال نتنياهو "يعرض صحفي من (صحيفة) معاريف فرض عقوبة الإعدام علي. عراد نير (صحافي) من القناة 12 يدعم. التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر!".

وجاءت تصريحات نتنياهو في اعقاب اعلان صحيفة معاريف ان " العفو هو خطاب سخيف ومبادرة غبية. يجب أن يكون النقاش حول إعادة فرض عقوبة الإعدام". والصحيفة لم تنسب التصريحات الى شخص معين، لكن نتنياهو مقتنع بأنه هو المستهدف من خلال هذا التصريح.

وقال يونتان أوريخ المتحدث بلسان رئيس الوزراء، مساء السبت "في أعقاب العديد من التقارير خلال نهاية الأسبوع بخصوص الصفقة، أعيد وأكرر انها غير صحيحة لا يوجد شيء من هذا القبيل، هذه اخبار كاذبة ولا توجد نية لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية. سيأتي محامي رئيس الوزراء لحضور الجلسة كما هو مخطط لها وسوف يقدم الحجج".

وابلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي.

ونقل بالأمس على لسان رئيس الوزراء نتنياهو، قوله: "ما من حقيقة في التقارير المغلوطة التي تتحدث عن نوايا رئيس الوزراء نتنياهو بالتوصل إلى صفقة". وجاء أيضاً أن "محامي رئيس الوزراء سيحضرون الجلسة كما هو مخطط لها وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية".

وقالت قناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي أول أمس في نشرتها المسائية إن فريق الدفاع عن نتنياهو لا ينوي طلب ارجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد ان طلبه سيرفض. كان هذا بعد تقديم رؤوس اقلام الطعون التي أعدها فريق الدفاع عن رئيس الوزراء. وتقول مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الاعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه الى رئيس الوزراء.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: غانتس سيسير على خطى نتنياهو لكنه سيختلف عنه مع غزة

المغرب يكشف حقيقة وثائق تتعلق بوالدة الرئيس المصري

شرطة غزة تحقق في ظروف مصرع مواطن وسط شبهات جنائية

الحكومة تقرر وقف استيراد تسع سلع من "إسرائيل" بشكل نهائي

يديعوت تكشف أسباب القلق الإسرائيلي بعد هجمات أرامكو

الحوثيون يعلنون وقف هجماتهم ضد السعودية

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: الطائرة المسيرة التي أسقطتها سوريا ليست لنا وقد تكون للحرس الثوري الإيراني

مجدلاني: الوضع الآن معقد وما حدث بـ"إسرائيل" تغيير مهم ولا يوجد لدينا رهان على غانتس

معبر

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

مشاريع

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

يديعوت تزعم: هنية طلب من قيادات حماس عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن مصر