أبو سيف: سننظم معرضا دائما للكتاب في فلسطين

رام الله / سما /

أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الثقافة، وأن وزارته تنوي تنظيم معرض دائم للكتاب في فلسطين، وإقامة عدة معارض وطنية للكتاب في مختلف محافظات الوطن.

وشدد أبو سيف على سعي الوزارة الدائم لتطوير استراتيجية وطنية في المحافظات المختلفة لتطوير العمل الثقافي بمختلف أشكاله، وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وزيادة الوعي الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت، في حفل افتتاح معرض الكتاب والوسائل التعليمية الحديثة الذي نظم تحت رعاية وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مهرجان الخليل الأول 2019، في مجمع إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، بحضور وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ونائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري ومساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس، ورئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي للدعاية والطباعة نضال القواسمي، ورئيس اتحاد الناشرين سامح دنديس، والراعي الماسي للمعرض شركة سليمان سنقرط الاستثمارية ممثلةً بمديرها سليمان سنقرط ، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية والمشاركين في المعرض.

وقال أبو سيف: "نحن اليوم في مدينة الخليل مدينة الشهداء، المدينة التي كان لها دور كبير في حفظ القضية الوطنية الفلسطينية، نؤكد أن ثمة مأسسة في الكتاب وهي حفظ سيرة الوطن، فنحن نحتفل بالكتاب الذي يسجل حياة وأحلام وآمال وآلام شعبنا، كما نتطلع لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وشكر أبو سيف مؤسسات الخليل على هذه الجهود المُباركة في تنظيم المعرض المميز، مؤكداً أن الثقافة جزء من الموروث الحضاري والنضالي للشعب الفلسطيني، متحدثاً عن أهمية تطوير الوسائل التعليمية الحديثة من أجل مواكبة ما يستجد في عصرنا من اختراعات وإبداع ومن نتائج علمية معاصرة.

وأكد المتحدثون في الافتتاح أهمية تضافر الجهود لإحياء الثقافة من خلال تنظيم معارض علمية بشكل متواصل وعلى أعلى المستويات كهذا المعرض، وطرح أفكار ريادية من شأنها خلق حالة من الوعي بأهمية الكتاب والعلم والثقافة، مشيرين إلى أنّ الثقافة جزء هام من حياتنا، ولا يمكن لشعب من الشعوب أن يتقدم في مجالاته الأخرى دون أن يكون له إرث ثقافي.