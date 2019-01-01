وقفة جماهيرية أمام "تموين الأونروا" بمخيم جباليا

غزة / سما/

نظمت الجبهة الديمقراطية في محافظة شمال قطاع غزة، وقفة جماهيرية، اليوم السبت، أمام مقر تموين وكالة الأونروا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، للمطالبة بتجديد تفويض الأونروا واستمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وحيا عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤولها في محافظة شمال القطاع عطية صالحة، مواقف الدول التي أكدت دعمها لمشروع قرار تجديد تفويض الأونروا، داعياً الدول التي أوقفت تمويل وكالة الغوث بحجة الفساد المالي للتراجع عن قراراتها بتعليق دعمها لحين الانتهاء من نتائج التحقيق التي تجريها الأمم المتحدة.

ودعا إلى تجديد تفويض الأونروا في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والحرص على نيل العدد الأكبر من الأصوات، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يقف سداً منيعاً في وجه المشروع الأميركي المسمى «صفقة ترامب- نتنياهو» لتعديل تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأكيد على أن الصفة القانونية للاجئ يتوارثها الأبناء ولا تسقط بالتقادم.

وأكد صالحة أن قضية اللاجئين وحق العودة محوران رئيسيان للتصدي لصفقة ترامب- نتنياهو، داعياً إلى أوسع تحرك شعبي بالمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تمسكاً بالأونروا وحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والمشاريع البديلة لحق العودة.

وشدد صالحة على ضرورة تعزيز دور الرقابة الأهلية على خدمات ومشاريع وكالة الغوث وموازناتها وتكريس مبدأ التشاركية بينها وبين المجتمع المحلي.

من جهته، أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إبراهيم السلطان أن وكالة الغوث هي الشاهد الحقيقي على جريمة النكبة التي كانت سبباً لمعاناة شعبنا الفلسطيني اللاجئ على مدار 71 عاماً.

وحذر السلطان في كلمة القوى الوطنية والإسلامية إدارة الأونروا من استمرار تقليصاتها وإجراءاتها التقشفية للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأوضاع الكارثية والمأساوية وتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تنذر بانفجار حقيقي بأي لحظة.