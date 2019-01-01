مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

سما / وكالات/

كشفت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية العراقي، أن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار يتواجد في أحد بلدان المنطقة.

وقال أبو علي البصري قائد خلية الصقور في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الإرهابي إبراهيم عواد السامرائي الملقب بأبويبكر البغدادي متواجد حاليا في إحدى مناطق سوريا الغربية".

وأضاف أن "قيادات من التنظيم هربت باتجاه تركيا والسودان وشمال أفريقيا بأوامر مباشرة من المجرم البغدادي، فيما يتواجد عدد من الارهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية".

وحذّر البصري من "تواجد عصابات داعش في إدلب السورية”، مبينا أن ذلك "يشكل تهديدا آخرا على أمن المنطقة".

كما كشف قائد خلية الصقور، عن انتقال عناصر من التنظيم من جنسيات مختلفة، من المناطق المحررة إلى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة.

وكان البغدادي ظهر في تسجيل جديد قبل أيام، تبنى فيه ما مجموعه 152 عملية وقعت في بلدان مختلفة خلال عشرة أيام.

وبدا البغدادي في تسجيله الذي لم يعرف تاريخه، بالتركيز على عدم تراجع التنظيم، مشيرا إلى أنه - أي التنظيم- "يخوض حروب استنزاف في بلدان عدة ذكر منها أفغانستان والعراق ومالي والنيجر وتونس وليبيا والصومال وغرب ووسط أفريقيا.

وحض البغدادي المتواري عن الأنظار منذ هزيمة التنظيم بالموصل مناصريه على "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم من السجون والمخيمات متوعداً بـ"الثأر" لهم.