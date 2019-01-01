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أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948

السبت 21 سبتمبر 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: مجلس الأمن لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ 1948


انقرة /سما/

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في اسطنبول، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأناضول: "مجلس الأمن الدولي لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ العام 1948 لغاية اليوم، والأخيرة ترفض قرارات الأمم المتحدة".

وتساءل الرئيس التركي مستنكرا: "فليجيبونا، هل أراضي إسرائيل في العام 1948 هي نفسها اليوم؟ عندما تتفوه إسرائيل بكلمة ما، يجب ألا تلقى قبولا في مجلس الأمن الدولي، بل ويجب على كافة الأعضاء الخمسة الدائمين رفضها عند الضرورة". 

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