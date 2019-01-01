الاحتلال يغلق محال تجارية في بلدة عزون شرق قلقيلية

قلقيلية / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، محال تجارية في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد الناشط حسن شبيطة، بأن قوات الاحتلال أغلقت محال تجارية في الشارع الرئيسي الممتد من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور، كما منعت المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة، واعتلت سطح الحاووز، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، ما يدفع المواطنين إلى سلك طرق التفافية أخرى، ما يتسبب بإعاقة وصول المواطنين إلى أعمالهم بسهولة.