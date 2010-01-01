جماعات "الهيكل" المزعوم تدعو لاقتحامات كبرى للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

دعت جماعات "الهيكل" المزعوم، أتباعها والمستوطنين إلى اقتحام "مركزي" للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة موسم الأعياد اليهوديّة.

وأطلقت الجماعات الاستيطانية عبر موقعها الإلكتروني دعوة تُطالب فيها المشاركة في سلسلة من البرامج التهويدية تستبق فترة الأعياد.

وأوضحت أن يوم غدٍ الأحد؛ 22 أيلول الجاري، سيتم تنظيم "اقتحام مركزي" بقيادة حاخامات "الهيكل" وقادة اتحاد المنظمات المتطرفة التي تدعو لإقامة "الهيكل" المزعوم مكان المسجد الأقصى، لباحات المسجد.

وأشارت إلى أن تلك الجماعات ستُقيم "حفل تأبين" في الأقصى إحياءً لذكرى عائلة مستوطن يدعى "إيمس" كان قد قتل عام 2010 في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة الخليل.

ويعتبر إيمس؛ والذي سيتم إحياء ذكراه في الأقصى هو عائلته من أكثر الداعين لإقامة الهيكل داخل الأقصى.

ونوهت ذات المصادر إلى أن برنامجًا تهويدي آخر سيُقام في باحات الأقصى بقيادة الحاخام المتطرف بنياهو برونر؛ رئيس المدارس الدينية في صفد، وسيرافقه في هذا الاقتحام عدد من أتباعه وطلاب المدارس الدينية.

وكان موقع "حدشوت هار هبايت"، قد أفاد بأن 448 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال.

وقال الموقع، أمس الجمعة، إن 187 مستوطنًا اقتحموا الأقصى يوم انتخابات الـ "كنيست"، والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

يُشار إلى أن 26 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح يوم الأحد الماضي 15 أيلول الجاري.

وعادة ما تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى والتجول فيها من جهة "باب المغاربة"؛ قبل أن تُغادر من "باب السلسلة" الذي يشهد محاولات استفزازية وصلوات تلمودية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى على فترتيْن؛ الصباحية من الساعة الـ 07:30 بتوقيت القدس المحتلة حتى الـ 11:00 والمسائية تستمر لمدة ساعة من بعد صلاة الظهر.

وتُنظم مجموعات "الهيكل" المزعوم جولات استفزازية في باحات الأقصى من جهة باب المغاربة حتى الخروج من "باب السلسلة"، يتخللها شروحات حول "الهيكل".