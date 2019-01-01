مصادر في القائمة المشتركة: سنوصي بجانتس كرئيس للوزراء

القدس المحتلة / سما /

قررت القائمة المشتركة، السبت، توصية رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس رئيس حزب "أبيض أزرق" بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد اتخذت القائمة المشتركة قرارها خلال اجتماع عقدته اليوم، بحضور قادة الأحزاب المنضوية ضمن تحالف القائمة، وهو قرار ملزم لجميع أعضاء اللائحة الانتخابية للقائمة وعددهم 13 عضوا.

وبإعلان القائمة المشتركة عن موقفها، يصبح لدى غانتس 57 توصية بينما لدى نتنياهو 55 توصية.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، أنه على الرغم من ذلك إلا أن عضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي قال بإن قرار التوصية لغانتس لم يتخذ بعد.

وأفادت القناة الإسرائيلية، أن أعضاء حركة أبناء البلد اعترضوا على قرار التوصية بتكليف غانتس، لكنهم في النهاية قبلوا بتصويت الأغلبية الذي اعتبروه ملزما لهم.

ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو القائمة بالرئيس رؤفين ريفلين غدا في تمام الساعة 18:30 لإبلاغه بقرارهم.