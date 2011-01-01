بن علي يوارى الثرى بمقبرة البقيع في المدينة المنورة

الرياض /سما/

وري جثمان الرئيس التونسي المخلوغ، زين العابدين بن علي، الثرى، في المدينة المنورة، غرب السعودية، السبت، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

ودفن جثمان بن علي بعد يومين من وفاته في المملكة العربية السعودية عن عمر 83 عاما.

وقال شهود إن بن علي ووري في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي، وهي أقدم مقبرة في المدينة المنورة منذ عهد النبي.

وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أن بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".

وتوفي زين العابدين بن علي الخميس الماضي، وكان حكم تونس بقبضة من حديد على مدى 23 عاما، قبل أن يهرب إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية ألهمت شعوبا أخرى في المنطقة عام 2011.