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سانا: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي

السبت 21 سبتمبر 2019 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سانا: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي


دمشق /سما/

قالت وكالة "سانا" السورية، إنّ الجهات المختصة أقدمت يوم السبت، على تفكيك طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني لــ"سانا"، أن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر، أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

وأشارن، إلى أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسورية والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.

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