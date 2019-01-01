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نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس عباس بالنرويج!

السبت 21 سبتمبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس عباس بالنرويج!


رام الله / سما /

وصف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس محمود عباس على جميع المستويات على مدار 3 أيام في النرويج بالتاريخية والهامة.

وأوضح الخالدي في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على العديد من الخطوات التي سيعلن عنها مستقبلا حول دور النرويج في العملية السياسية ومواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني ومناصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وشدد الخالدي على دور النرويج ومساهمتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من خلال مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين، مؤكدا مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ودعم المجتمع المدني.

وسيتوجه رئيس السلطة محمود عباس اليوم السبت من النرويج إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجموعة 77 والصين التي ترأسها فلسطين، موضحًا أن الرئيس سيعقد عشرات اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات وشخصيات دولية مختلفة.

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