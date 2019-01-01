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العسيلي: سنعقد مؤتمرا لجلب للاستثمار العربي الى فلسطين

السبت 21 سبتمبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: سنعقد مؤتمرا لجلب للاستثمار العربي الى فلسطين


رام الله / سما /

 كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي عن استعدادات تجري من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال الوزيرفي مقابلة مع (الجزيرة نت) " رتبنا لعقد مؤتمر في القاهرة، على هامش أعمال الدورة (104) للمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي العربي. وكلفنا شركات خاصة بالمؤتمرات من قبل جامعة الدول العربية، إضافة إلى فريق وطني فلسطيني خاص، لعقد المؤتمر وجلب الاستثمار العربي إلى فلسطين وخاصة قطاع العقارات، و نتوقع أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري".

وقال العسيلي ان هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح دعم الاقتصاد الفلسطيني، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام بدعم الميزانية المالية في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص.

وتقوم فلسطين في هذه الفترة بإعداد الأسس القانونية للاستثمار، ليكون هناك قانون الشركات الذي بدأت فلسطين العمل به ليكون من أحسن القوانين العصرية والإصلاحية للشركات على مستوى المنطقة، من أجل جلب الاستثمار إلى فلسطين وفق أسس شفافة وواضحة.

وحول الازمة المالية التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية بسبب اقتطاع سلطات الاحتلال لأموال الضرائب (البلو)، قال العسيلي ان الحكومة لا تستطيع الحديث عن انتهاء الأزمة المالية، ولا تستطيع أن تعطي وعودا، لأن نسبة صرف الرواتب تأتي حسب ما يتوفر من مال في خزينتها، آملا أن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري.

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