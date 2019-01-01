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خطة لتزويد المساجد والمؤسسات التابعة للأوقاف بالطاقة البديلة

السبت 21 سبتمبر 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة لتزويد المساجد والمؤسسات التابعة للأوقاف بالطاقة البديلة


رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن الوزارة تعكف على وضع خطة لربط أكبر عدد من المساجد والمؤسسات التابعة للوزارة بالطاقة الشمسية البديلة واستغلال أسطح المساجد لهذا الخصوص .

وقال ابو الرب في بيان صحفي اليوم السبت، ان الوزارة زودت 50 مسجدا بخلايا الطاقة الشمسية، وكذلك بعض المؤسسات التابعة للوزارة ولجان الزكاة ومؤسسات الأيتام.

وأكد ان هناك شراكة مع عدد من المؤسسات المحلية الداعمة لمثل هذه المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع والتي شملت معظم محافظات الوطن، وتركزت بشكل أساسي في محافظتي قلقيلية وطولكرم، وكذلك مستشفى الرازي في جنين التابع للجنة الزكاة.

واوضح أن هذا المشروع سيسهم في التخفيف من أعباء وزارة الأوقاف في تسديد فواتير الكهرباء، الى جانب تخزين الطاقة الفائضة عن حاجة المسجد، وبالتالي امكانية توزيعها على سكان المنطقة أو البلدة للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا ابو الرب لجان رعاية المساجد للتركيز على إقامة وتمويل مثل هذه المشاريع لما لها من اهمية، مشيرا إلى ان الوزارة ستعقد لقاءات مع مدراء الاوقاف من أجل الوقوف على ما هو مطلوب لإنجاز المشروع، وبحث سبل تحقق ترشيد النفقات.

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