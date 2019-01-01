حكم غزي يغادر لماليزيا الشهر المقبل

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن ترشيح الحكم الدولي الفلسطيني سامح القصاص للمشاركة دورة النخبة الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير, أن الحكم الغزي القصاص سيغادر إلى ماليزيا للحصول على دورة النخبة خلال شهر أكتوبر المقبل, لضمان تواجده ضمن الحكام المرشحين لإدارة لقاءات البطولات الآسيوية الكبرى.

وأوضحت التقارير, أن هذه هي الفرصة الأخيرة للقصاص, لضمان الحصول على دورة النخبة, لا سيما أنه حُرم منها أكثر من مرة.

ويحصل الحكم الآسيوي على دورة النخبة طالما لم يتجاوز عمره "35 عاما", في حين أن عمر القصاص حاليا هو "34 عاما", وبالتالي ستكون فرصته الأخيرة هذه المرة.