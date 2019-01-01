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بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء الرئيس عباس بداية العام المقبل

السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء الرئيس عباس بداية العام المقبل


رام الله / سما /

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة القدس ورام الله في كانون الثاني/يناير المقبل، وسيلتقي مع الرئيس محمود عباس في رام الله، كما سيلتقي بوتين برئيس حكومة الاحتلال الذي سيعين بعد انتهاء الانتخابات.

وجاء التصريح بزيارة بوتين، استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس الماضي، ولقائه مع قادة مبادرة جنيف في موسكو.

وقال بوغدانوف: "إن لافروف شدد على ضرورة استعادة الفلسطينيين وحدتهم الوطنية وإنهاء الانقسام حسب برنامج تقبله الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك طريقاً إلزامياً لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة.

أكد لافروف في اللقاء  "أنّ حل الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع". مشيداً بأهمية ايمان كلا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في التوصل الى حل، ومواصلة العمل على تحقيقه".

فيما ان لافروف علق على نتائج انتخابات "الكنيست" قائلاً :" نأمل أن نرى في إسرائيل حكومة تتخذ موقفاً مسؤولاً في حل الصراع".

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