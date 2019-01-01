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مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي

السبت 21 سبتمبر 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

انسحب المصارع اللبناني دومينيك ابي نادر، من بطولة العالم في اللعبة المقامة في كازاخستان، لرفضه في مواجهة لاعب اسرائيلي.

وأوضح رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة عمر اسكندراني، أن "القرعة أوقعت المصارع ابي نادر في مواجهة لاعب اسرائيلي، لذا طلب الاتحاد منه الانسحاب لأننا نرفض التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الاشكال".

من جهته، عبر اللاعب ابي نادر عن التزامه بقرار الاتحاد، ورفض السلام والتحية على اللاعب الاسرائيلي اثناء عملية الميزان والقرعة.

يذكر أن للاتحاد اللبناني للمصارعة مواقف صارمة في عدة مناسبات سابقة ابرزها رفض الحكم الدولي العقيد فادي الكبي تحكيم مباراة للاعب اسرائيلي في بطولة العالم في رومانيا 2019 وقد تعرض لمساءلة الاتحاد الدولي حينذاك.

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