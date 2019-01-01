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الرئيس يتوجه الى مقر الأمم المتحدة اليوم السبت

السبت 21 سبتمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتوجه الى مقر الأمم المتحدة اليوم السبت


رام الله / سما /

اعلن مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية د مجدي الخالدي ان الرئيس محمود عباس سيتوجه اليوم الى مقر الامم المتحدة بعد ان انهى جولته في النرويج، مشيرا الى اهمية الزيارات التي قام بها الرئيس خلال الـ3 ايام الماضية والتي ركزت على توطيد العلاقات بين البلدين.

واوضح الخالدي لإذاعة فلسطين الرئسمية، أن الرئيس سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة عدة لقاءات مع رؤساء دول وحكومات وشخصيات دولية، مشيرا الى اجتماعات اخرى سيعقدها الرئيس والوفد المرافق له خلال انعقاد مجموعة الـ77 والصين التي تترأسها فلسطين.

واضاف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ان اجتماع للدول المانحة سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الـ26 من الشهر الجاري بمشاركة الرئيس وبحضور رئيس الوزراء ووزير المالية يلق خلاله الرئيس كلمة يثمن فيها موقف هذه الدول ويدعوها لمواصلة دعمها ومساندتها لشعبنا وقضيته العادلة.

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