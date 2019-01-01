تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة خلال الأسابيع القادمة

رام الله / سما /

أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود، اليوم السبت، عن إجراء تعديلات على ساعات عمل معبر الكرامة نهاية الشهر الجاري ومطلع شهر تشرين أول - اكتوبر المقبل، بسبب الأعياد اليهودية.

وأوضح جدول عمل ساعات معبر الكرامة كما يلي:

* يوم الأحد 29 -9 سيعمل المعبر من الساعة 7:30 حتى 10:30 صباحا.

* يوم الإثنين 30 -9، سيعمل المعبر من الساعة 7:30 حتى 5 مساء. وكذلك يوم الثلاثاء 1 - 10.

* يوم الثلاثاء 8- 10، سيعمل المعبر من الساعة 7:30 حتى 9:30 صباحا.

* يوم الأربعاء 9-10، سيغلق المعبر بشكل كلي.

* يوم الأحد 13-10، سيعمل المعبر من الساعة 7:30 حتى 10:30 صباحا.

* يوم الإثنين 14 -10، سيعمل المعبر من الساعة 7:30 حتى 5 مساء.

* يوم الأحد 20 -10، سيعمل المعبر من الساعة 7:30 صباحا حتى 10:30 صباحا.

* يوم الإثنين 21-10 سيعمل المعبر من الساعة 7:30 صباحا حتى 5 مساء.

وأعلن نظمي مهنا، أمس الجمعة، مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة أيام السبت.

حيث يعمل معبر الكرامة السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وأكد مهنا بأن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.