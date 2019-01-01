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اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في شمال غربي الصين تعود لـ 100 مليون عام

السبت 21 سبتمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في شمال غربي الصين تعود لـ 100 مليون عام


وكالات / سما /

أعلن فريق بحث جيولوجي يوم الجمعة اكتشاف مجموعة من أحافير أقدام الديناصورات، تعود لـ 100 مليون سنة، وذلك في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

وقال معهد شنشي للمسح الجيولوجي إن باحثين عثروا على إجمالي تسعة أحافير لآثار أقدام ديناصورات، بينها خمسة أحافير محفوظة بشكل جيد، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان ما بين شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وبدوره؛ قال شينغ لي دا البروفيسور المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية إن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت بأن الآثار المكتشفة تعود إلى 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري.

وسيقوم الباحثون قريبا بدراسة تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار الأقدام.

#ديناصورات

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