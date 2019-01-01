خدمات وشباب رفح في قمة الدوري الممتاز اليوم

غزة / سما /

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الغزية اليوم صوب ملعب رفح الذي يستضيف ديربي المدينة بين خدمات وشباب رفح على ملعب المدينة البلدي في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

على ملعب رفح، دخل القطبين الكبيرين الخدمات والشباب اللقاء بطموح الفوز فقط، الأول للحفاظ على الصدارة، وإمكانية الابتعاد بها، والثاني لتصحيح مساره، وحصد أول فوز له في المسابقة بعد بداية متعثرة.

واستهل الخدمات حامل اللقب النسخة الجديدة من الدوري بالتعادل مع خدمات الشاطئ، قبل أن يفوز على الصداقة والأهلي توالياً، ليؤكد جديته في الدفاع عن لقبه، حيث قدم مستوى مميز في المباراتين الأخيرتين.

وسيحاول خدمات رفح بقيادة المدرب الشاب إسلام أبو عريضة، الاستفادة من انطلاقته القوية في بطولة الدوري وتحقيق فوز جديد، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها شباب رفح الذي حصد نقطتين فقط في أول ثلاث جولات.

ويعتمد خدمات رفح بشكل كبير على هدافه ونجم شباب رفح السابق يسار الصباحين، الذي سجل ثلاثة أهداف لحد الآن، حيث ستكون المواجهة الأولى له ضد فريقه الأم بزي خدمات رفح، بعدما سبق له قبل ذات اللعب أمامه بقميص اتحاد الشجاعية.

على الطرف الآخر، يأمل شباب رفح أن تكون المواجهة بمثابة انطلاقة حقيقية له في بطولة الدوري، بعد بدايته المخيبة، حيث خسر أمام غزة الرياضي، وتعادل مع الهلال وخدمات الشاطئ، ليجد نفسه في المركز الثامن.

وستكون المواجهة أول اختبار حقيقي لمدرب شباب رفح الجديد نادر النمس، الذي أجرى الكثير من التغييرات على الفريق، الذي لا يزال يعاني من رحيل عدد من نجومه، وعلى رأسهم بالثنائي سعيد السباخي ويسار الصباحين.

ورغم سوء نتائج شباب رفح لحد الآن، إلا أن الفريق أظهر بعض المزايا في مباراتيه الأخيرتين، وأهمها نجاحه في كلتا المباراتين في العودة من التأخر إلى التعادل، فأمام الهلال كان متأخراً بهدفين دون رد، ثم تعادل بهدفين لمثلهما، وأمام الشاطئ تأخر بهدف، قبل أن يدرك التعادل.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة من مشجعي الفريقين، إذ أنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها بعد تجديد ملعب رفح البلدي، وهو ما يضفي المزيد من المتعة والتشويق على المباراة، وهو ما يستوجب من الجميع إخراج المباراة بصورة مشرفة تعليق باسم الناديين والحفاظ على جمالية الملعب.