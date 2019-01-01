هلال القدس يصل المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي

رام الله / سما /

وصل وفد فريق هلال القدس للعاصمة المغربية الرباط بعد ظهر أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الرجاء في ذهاب دور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال "بطولة الملك محمد السادس".

وغادر وفد الهلال صباح أمس إلى مدينة إسطنبول التركية، قبل أن يتجه مباشرة إلى المغرب، فيما منعت سلطات الاحتلال ثنائي الفريق من غزة جلال أبو يوسف وإبراهيم الحبيبي.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا على الرجاء المغربي يوم الإثنين القادم على ستاد الملك الحسن، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما إياباً على ستاد الشهيد فيصل الحسيني يوم 23 من شهر أكتوبر القادم.