"أكاديمية المحترفين" بطلا للناشئين 2006

غزة / سما /

توّج فريق أكاديمية المحترفين بكأس البطولة الماليزية الفلسطينية للناشئين مواليد "2006 فما فوق", والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة – دائرة الرياضة للجميع، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وفاز فريق أكاديمية المحترفين في النهائي على نظيره أكاديمية الهلال "رفح" بركلات الترجيح, عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي, في ظل الأداء القوي بين الطرفين.

وكان فريق المحترفين قد وصل النهائي بالفوز على أهلي النصيرات (4-0) في المربع الذهبي, بينما انتصر الهلال على خدمات المغازي (6-1).

وفي ختام المسابقة, منح محمد نادر قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، "البطل" مكافأة مالية قدرها 1000 شيكل, في حين حصل الوصيف على 500 شيكل, تشجيعا للناشئين.

وفي سياق متصل, عبّر أحمد محيسن وكيل الوزارة عن سعادته بنهاية المسابقة, شاكرا المؤسسة الماليزية على رعايتها للبطولة, واستعدادها للمساهمة في أنشطة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشدد محيسن على أهمية قطاع الناشئين في غزة وضرورة رعايته من الأندية, مبديا جاهزية الوزارة للتعاون مع الفرق للاهتمام بالألعاب الرياضية للصغار.

أما قمر الزمان, فقال: "نحن في ماليزيا ندعم مثل هذه البطولات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ونقدم للعالم صورة رائعة عن مواهب وإمكانات شبابه وأطفاله، هؤلاء هم المستقبل والجيل الذي سيجلب الحرية والتحرير لبلده".

يشار إلى أن البطولة الماليزية الفلسطينية شارك فيها 30 ناديا وأكاديمية من قطاع غزة, وجرت بنظام الدوري "ذهاب وإياب" لأول مرة، كما طبقت خلالها قوانين جديدة لتعزيز الأخلاق والمحبة بين اللاعبين، وإبراز التنافس الشريف وعدم التعصب.