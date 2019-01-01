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يوفنتوس يتكبد خسائر مالية بسبب رونالدو

السبت 21 سبتمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتكبد خسائر مالية بسبب رونالدو


وكالات / سما /

تكبد يوفنتوس الإيطالي خسائر مالية في السنة المالية الماضية، بعدما كشف عن ايرادته السنوية والتي بلغت 621.5 مليون يورو في الموسم الماضي، ولكنه سجل خسارة قدرها 39.9 مليون يورو كان لصفقة رونالدو دور فيها.

وكشف يوفنتوس عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2019 يوم الجمعة. وحققوا إيرادات بلغت 621.5 مليون يورو، بزيادة بلغت 116.8 مليون يورو عن العام السابق، ولكن أيضًا خسائر بلغت 39.9 مليون يورو بزيادة قدرها 20.7 مليون يورو.

وتؤكد الأرقام أن إرادات السيدة العجوز ارتفعت بنسبة 23 في المئة ، بينما تضاعفت خسائره. السنة المالية (2018ـ19) هي الأولى منذ وصول رونالدو من ريال مدريد منذ 14 شهراً.

كان انتقاله البالغ 112 مليون يورو مسؤولًا إلى حد كبير عن الزيادة الكبيرة في تكلفة التعاقدات التي ارتفعت من 233.3 مليون يورو في (17ـ18)، إلى 301.3 مليون يورو في (18ـ19).

ويمثل ذلك راتب البرتغالي البالغ 31 مليون يورو سنوياً ، والذي يصل إلى حوالي 54.24 مليون يورو بالقيمة الإجمالية.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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