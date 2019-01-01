راموس يوجه نصيحة لريال مدريد لتجاوز الفترة الصعبة

وكالات / سما /

وجه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أظهر فيها الحل لتجاوز الفترة الصعبة التي يمر منها الفريق.

وكان سيرجيو راموس قد غاب عن المباراة التي هزم فيها ريال مدريد (3ـ0) ضد باريس سان جيرمان في افتتاح الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان لغياب راموس تأثير كبير على دفاع ريال مدريد، حيث عوض زيدان غياب قائده بالقادم الجديد ميليتاو الذي خاض أول لقاء كأساسي مع الفريق.

وخسر ريال مدريد آخر 5 مباريات أوروبية غاب عنها راموس، واستقبلوا 14 هدفاً.

وقال راموس عبر حسابه في تويتر قبل مواجهة إشبيلية الصعبة في بيزخوان:”الشدة والالتزام والعمل والمثابرة. لا يوجد غيرها. دعنا نذهب!”