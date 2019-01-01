  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد لتحرك لتأمين نجمه من اهتمام برشلونة

السبت 21 سبتمبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد لتحرك لتأمين نجمه من اهتمام برشلونة


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد فتح المفاوضات مع نجمه الشاب أنجيل جوميز (19 عاماً) الذي يحظى باهتمام نادي برشلونة.

النجم الإنجليزي ظهر لأول مرة هذا الموسم في فوز مانشستر يونايتد (1ـ0) على أستانا مساء الخميس في افتتاح مباريات الدوري الأوروبي. أولي جونار سولشاير يعلق آمالاً كبيرة على الشاب الذي كان في النادي منذ أن كان في السادسة من عمره.

لكن جوميز أصبح الآن في السنة الأخيرة من عقده وهو حر في التحدث إلى الأندية الأجنبية في يناير. وقد نبه هذا بعض من أكبر الأندية في أوروبا ، في مقدمتهم برشلونة.

ويقال إن المحادثات جارية مع ممثلي جوميز ، على الرغم من أنهم ليسوا على وشك التوصل إلى اتفاق.

#مانشستر يونايتد #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

مأزق الانتخابات الإسرائيلية : المخرج بمحاكمة نتنياهو

قدم طلب سري لـ"ريفلين".. قناة عبرية: نتنياهو سيترك الساحة السياسية في هذه الحالة..

بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة

المغرب يكشف حقيقة وثائق تتعلق بوالدة الرئيس المصري

ضحية ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار

نصر الله: الهجمات على "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة

الخضري ليس وحيدًا : السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية: غانتس سيسير على خطى نتنياهو لكنه سيختلف عنه مع غزة

89073

يديعوت تكشف أسباب القلق الإسرائيلي بعد هجمات أرامكو

موقع عبري: السلطة تعيش أزمة اقتصادية خانقة وتدفع رواتب موظفيها بصعوبة بالغة

ملادينوف: الأوضاع الإنسانية بغزة مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر ويوجه رسالة للفصائل حول المصالحة!

غرينبلات

جيسون غرينبلات: "الوداع الحلو المر"