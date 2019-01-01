مانشستر يونايتد لتحرك لتأمين نجمه من اهتمام برشلونة

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد فتح المفاوضات مع نجمه الشاب أنجيل جوميز (19 عاماً) الذي يحظى باهتمام نادي برشلونة.

النجم الإنجليزي ظهر لأول مرة هذا الموسم في فوز مانشستر يونايتد (1ـ0) على أستانا مساء الخميس في افتتاح مباريات الدوري الأوروبي. أولي جونار سولشاير يعلق آمالاً كبيرة على الشاب الذي كان في النادي منذ أن كان في السادسة من عمره.

لكن جوميز أصبح الآن في السنة الأخيرة من عقده وهو حر في التحدث إلى الأندية الأجنبية في يناير. وقد نبه هذا بعض من أكبر الأندية في أوروبا ، في مقدمتهم برشلونة.

ويقال إن المحادثات جارية مع ممثلي جوميز ، على الرغم من أنهم ليسوا على وشك التوصل إلى اتفاق.