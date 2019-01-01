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رياض محرز ينال إشادةً واسعةً من جوارديولا

السبت 21 سبتمبر 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز ينال إشادةً واسعةً من جوارديولا


وكالات / سما /

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعودة الدولي الجزائري رياض محرز إلى التألق بعد البداية القوية التي بصم عليها في الموسم الجديد، مؤكداً أنه سيكون أحد الركائز الأساسية بالسكاي بلوز.

وتألق محرز بشكل لافت يوم الأربعاء الماضي في المباراة ضد شاختار دونيستك الأوكراني، والتي انتهت بفوز كتيبة جوارديولا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي: “لعب رياض بشكل جيد الموسم الماضي باستثناء المباريات القليلة الأولى”.

وأضاف: “لقد استغرق بعض الوقت للتأقلم والانسجام حيث كان الوضع مختلفاً عما كان عليه في ليستر سيتي، إذ اعتاد اللعب على الهجمات المرتدة، لكن هذا أمر طبيعي”.

وتابع: “لكنه يحب لعب كرة القدم ويحب التدريب، إنه يريد فقط أن يكون دائماً مع الكرة، أحب ذلك”، مشيراً إلى أنه “لا يشعر بالكثير من الضغط ولديه ثقة كبيرة في نفسه”.

واختتم بالقول: “إذا قام بمحاولة سيئة، فهو يريد أن تعاد إليه الكرة من أجل المحاولة مرة أخرى، هذه هي أفضل التفاصيل للاعبين في الأندية الكبيرة، إنه لاعب جيد، لكنه يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو الاسترخاء أكثر عندما لا يلعب”.

#رياض محرز #جوارديولا

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