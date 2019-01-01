بسمة طبعون: اقتحم حفل زفاف وأطلق النار فقتل اثنين

القدس المحتلة / سما /

قُتل شابان، في وقت متأخر من مساء الجمعة، جراء إطلاق نار في زفاف ببسمة طبعون، قرب حيفا، أسفر عن إصابة شخص آخر بجراح خطيرة، ورابع بإصابة طفيفة، ليرتفع عدد القتلى العرب إلى 4 خلال ساعات وإلى 59 منذ مطلع العام.

وجاء أن الشاب إبراهيم كمال سعدي وهو في الثلاثينات من العمر، وبيان بشكار (دلايقة) وهي في العشرينات من العمر، قد قتلا خلال إطلاق نار وقع نتيجة شجار.

وذكرت مصادر طبيّة أنه من نقل المصابين لتلقي العلاج في مشفى "رمبام" بحيفا، حيث أقرّ الأطباء مقتل سعدي وبشكار.

وعلم أن شخصا اقتحم حفل الزفاف، وأطلق النار على خلفية شجار سابق، ما أدى إلى سقوط ضحايا ليس لهم أية علاقة بالشجار.

وجاء أن بشكار، وهي من بسمة طبعون ومتزوجة في قرية إبطن وقدمت لحضور زفاف قريب لها، أصيبت برصاصة فور وقوع الشجار حينما بدأت تبحث عن طفلتها لدى سماعها صوت إطلاق النار.