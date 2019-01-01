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448 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

السبت 21 سبتمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 448 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.

وأوضحت أن 187 مستوطنًا اقتحموا الأقصى يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية خلال الاقتحامات بحماية أمنية من قوات الاحتلال.

وعادة ما تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى والتجول فيها من جهة باب المغاربة، قبل أن تُغادر من باب السلسلة الذي يشهد محاولات استفزازية وصلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) وعلى فترتين صباحية ومسائية لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

#المستوطنون

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