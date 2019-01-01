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ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 21 سبتمبر 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، على دعوة الرئيس محمود عباس، النرويج ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

#الحياة الجديدة:

.الرئيس يلتقي ولي عهد النرويج ويزور البرلمان ويلتقي رئيسته

.البابا: الرئيس عباس أثبت أنه من أنبل الشخصيات التي تعمل بإيمان وثقة مطلقة من أجل السلام وكرامة الإنسان

.الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي

.إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال بالضفة وغزة

.المالكي: اسرائيل تخلق  حقائق جديدة على الأرض لتغيير طبيعة قضايا الحل النهائي

.النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية تؤكد المأزق السياسي

.زعيم المعارضة في الكنيست قد يكون عربياً.. هل هي بداية لتاريخ جديد

.الطفل محمد مصلح.. ضحية قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

#الأيام:

.عشرات الاصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين شرق القطاع والضفة

.الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس

.الرئيس يدعو النرويج ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال

.القدس: بدء الاعتصام المفتوح في منطقة المنطار رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية

.وفد فلسطيني يلتقي البابا في الفاتيكان

.نتنياهو يعاني "سكرة الموت السياسي" ومحادثات لتشكيل ائتلاف تلوح في الأفق

.المالكي: إسرائيل تخلق حقائق جديدة على الأرض تهدف لتغيير طبيعة قضايا الحل النهائي

#القدس:

.إصابة 74 مواطناً بنيران الاحتلال في مسيرات العودة وعشرات الإصابات خلال مواجهات في الخليل وكفر قدوم والعيزرية

.الرئيس يعزي بضحايا حادث سير الخليل

.عساف يعلن عن بدء الاعتصام المفتوح في المنطار رفضاً لإقامة البؤرة الاستيطانية

.وفد فلسطيني يلتقي البابا فرنسيس

.الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين يونس وأبو رومي

.الخطيب د.نواهضة يندد بالتحالفات الدولية المشبوهة لتصفية القضية

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