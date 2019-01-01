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الشرطة تقبض على شخص بتهمة انتحال صفة الغير عبر الفيس بوك في بيت لحم

الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص بتهمة انتحال صفة الغير عبر الفيس بوك في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 ألقت شرطة المباحث العامة في بيت لحم القبض على شخص لقيامه بانتحال صفة الغير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  اليوم.


وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم تلقى شكوى من مواطن حول قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال صفته وقيامه باستخدام الحساب للتواصل مع الاخرين .

وأضافت أن وحدة مكافحة  الجرائم الإلكترونية تمكنت من رصد المشتبه به ومتابعته على حساب الفيس بوك حيث تم الاشتباه باحد الاشخاص و القاء القبض عليه .

و تم تحويل المشتبه به الى قسم التحقيق الجنائي تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق اصولا .

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