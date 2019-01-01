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الرئيس يستقبل رئيس الوزراء النرويجي السابق وعضوا سابقا في البرلمان

الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس الوزراء النرويجي السابق وعضوا سابقا في البرلمان


أوسلو /سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة النرويجية أوسلو، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء النرويجي السابق كايل ماجني بونديفيك، والعضو السابق في برلمان أوسلو أمير الشيخ.

وأطلع الرئيس ضيفيه، على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان بنيامين نتنياهو حول نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة لاستمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

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