الرئيس يستقبل رئيس حزب العمل النرويجي

أوسلو /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة النرويجية أوسلو، مساء اليوم الجمعة، رئيس حزب العمل النرويجي، وزير الخارجية السابق يونس ستوري، وسكرتير الحزب ومستشاره للشؤون السياسية أوفين وينسلاند، ورئيس بلدية أوسلو ريمون يوهانسن.

وأطلع الرئيس الوفد على تطورات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان بنيامين نتنياهو حول نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، واستمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.