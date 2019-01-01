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بحر يدعو لبنان لمساندة اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم

الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يدعو لبنان لمساندة اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم


غزة / سما/

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الجمعة، الحكومة والبرلمان اللبنانيين إلى مساندة اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم حتى العودة إلى بلدهم وديارهم التي هُجّروا منها.

وحذر بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي مدينة خانيونس، من تطبيق صفقة القرن من خلال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتضييق عليهم ومنعهم من العمل وسبل الحياة الكريمة لإرغامهم على قبول أي حلول قد تعرض عليهم.

وشدد على رفضه أشكال التوطين للاجئين كافة، محذرًا من التضييق عليهم سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم.

وقال إن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها.

وقال بحر إن الانتخابات الإسرائيلية لا تعني الفلسطينيين بشيء، وأن جميع قادة الاحتلال مجرمون وأيديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين.

وذكر أن خيار شعبنا الاستراتيجي مع المحتل هي المقاومة بكافة أشكالها حتى تحرير أرضنا وشعبنا من ظلم الاحتلال.

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