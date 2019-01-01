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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بلدة بيت امر

الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بلدة بيت امر


الخليل / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وصادرت مركبتهم.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة صافا بالجهة الشمالية من بلدة بيت أمر، أوقفت مركبة واعتقلت من فيها وهم: محمد بسام منير اخليل (16 عاما)، عبد العزيز محمد شفيق اخليل (17عاما)، عبد الله امجد عمر الطيط (18عاما) ومحمد نظام نمر اخليل (18عاما)، وسليمان محمد ابو دية (15 عاما).

واضاف، ان قوات الاحتلال استولت على المركبة ونقلت المواطنين الخمسة إلى مركز توقيف وتحقيق "عصيون".

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