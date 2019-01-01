وزير خارجية روسيا لافروف يلتقي وفدا فلسطينيا اسرائيليا يمثل مبادرة جنيف

موسكو/سما/





استقبل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف اليوم في موسكو وفدا فلسطينيا اسرائيليا مشتركا يمثل مبادرة جنيف ضم كلا من يوسي بيلين وغادي بيلتيانسكي من الجانب الاسرائيلي، وسميح العبد ونضال فقهاء من الجانب الفلسطيني.

وقال نضال فقهاء ان لافروف اكد في اللقاء على ان حل الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع مشيدا باهمية وجود فريق فلسطيني اسرائيل يؤمن بهذا الحل ويواصل العمل على تحقيقه.

وذكر ان لافروف علق على نتائج الانتخابات العامة الاسرائيلية قائلا، بانه يأمل ان يرى في اسرائيل حكومة تتخذ موقفا مسؤولا من حل الصراع.

ونقل فقهاء عن لافروف قوله ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي عبارة عن قنبلة متفجرة، وان المخرج الوحيد هو حل الدولتين على حدود العام 67.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية ان لافروف ابلغ الوفد الفلسطيني الاسرائيلي المشترك ان استمرار الصراع سيؤدي الى مزيد من التطرف في المنطقة، وسيتيح للجماعات الارهابية والمتطرفة تجنيد المزيد من ابناء الاجيال القادمة لتحقيق اهدافها التدميرية.

وقال فقهاء ان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوكدانوف قال في الاجتماع ان الرئيس فلاديمير بوتين سيزور المنطقة في كانون ثاني المقبل وسيلتقي مع الرئيس محمود عباس في رام الله ومع رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وقال بان لافروف شدد على ضرورة استعادة الفلسطينيين لوحدتهم الوطنية وانهاء الانفسام حسب برنامج تقبلة الأمم المتحدة معتبرا ذلك طريقا الزاميا لتمكين الفلسطينين من إقامة دولة مستقلة.

انتهى

