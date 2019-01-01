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جيش الاحتلال يصادر جرافة لبلدية تقوع

الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصادر جرافة لبلدية تقوع


بيت لحم / سما /

 صادرت قوة عسكرية اسرائيلية عصر اليوم الجمعة جرافة تابعة لبلدية تقوع أثناء قيامها بعمليات حفر لمد خط مياه لمنطقة البرية بمنطقه رخمة التابعة لحدود البلدية والواقع ضمن نطاق عملها.

وقالت مصادر محلية، ان قوة من جيش الاحتلال اعترضت العاملين واحتجزوا بدعوى القيام "بعمل غير قانوني" كما ابلغهم الضابط الاسرائيلي.

واستنكرت بلدية تقوع اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلية على موظفيها وآلياتها ومناطق نفوذها، مشيرة الى ان هذا الاعتداء يدلل على مدى الاطماع الاسرائيلية بالممتلكات والاراضي الفلسطينية، ويمثل اعتداء صارخا على صلاحيات البلدية ومناطق نفوذها، ويشكل اسنادا قويا للمستوطنين واطماعهم الذي يخططون ليلا ونهار لاقامة مزيد من البؤر الاستيطانية على اراضي المواطنين والعمل على تهويدها، وقالت بانها ستدافع عن حقوقها وصلاحياتها.

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