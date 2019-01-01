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لجنة دعم الصحفيين :الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في غزة والضفة

الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين :الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في غزة والضفة


غزة/سما/



أكدت لجنة دعم الصحفيين ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة بهدف منع التغطية وحجب نقل الرواية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل لكل العالم.
وأكدت رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري في تصريح صحفي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019م  أن جنود الاحتلال يتعمدون اطلاق النار بشكل مباشر على الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة ويظهر ذك من خلال حجم الإصابات الكبيرة التي تعدى 422 إصابة بين الصحفيين الفلسطينيين علاوة على استشهاد الزميليين ياسر مرتجى واحمد أبو حسين . 
وبين المصري ان الصحفي عبد الرحمن الكحلوت أصيب  اليوم الجمعة برصاص الاحتلال في قدمه وسبق أن اصيب ثلاثة مرات أثناء تغطيته لمسيرات العودة .
واوضح المصري أن هناك نحو 104 صحفي اصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر منذ انطلاق مسيرات العودة .
 واشار ان الاحتلال يتعمد اطلاق الرصاص على الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة بهدف حجب الحقيقة ومنع نقل الرواية الفلسطينية للعالم  مؤكدا إصابة الصحفي أحمد شاور خلال قمع جنود الاحتلال للمتظاهرين في مسيرة كفر قدوم بمدينة قلقيلية اليوم الجمعة . 

 

وناشد رئيس لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة اليونسكو والمقرر الخاص للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه واستهدافه المتعمد للصحفيين الفلسطينيين.

 

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