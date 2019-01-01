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الهلال الاحمر : الاحتلال الاسرائيلي يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس

الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الاحمر : الاحتلال الاسرائيلي يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس


رام الله /سما/

سلمت قوات الاحتلال مساء اليوم جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية وعمر يونس من سنيريا بمحافظة قلقيلية.

 

وأفادت جمعية الهلال الاحمر ان طواقمها تسلمت جثمان الشهيد نسيم ابو رومي، فيما تم تسليم جثمان الشهيد عمر يونس على حاجز "الياهو" العسكري الاسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية.

 

يذكر ان أبو رومي استشهد منتصف شهر آب الماضي، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، فيما استشهد الشهيد يونس يوم 27 نيسان الماضي بعد أسبوع من إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

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