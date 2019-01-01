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الحية: المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا

الجمعة 20 سبتمبر 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا


غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية، أن مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا.

وقال الحية خلال مشاركته في جمعة "مخيمات لبنان" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة، يبدو أن الاحتلال لا يفهم قواعد العمل ولا يفهم التاريخ، وأن المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا.

وحذر الحية الاحتلال من المساس بالأسرى البواسل أو التراجع عما تم الاتفاق عليه معهم بإزالة أجهزة التشويس، مؤكداً أنهم نار تحرق كل من يقترب منها.

وشدد على أن حماس لم تنس الأسرى وتعمل ليلاً نهاراً من أجل تحريرهم.

ولفت الحية إلى أن قتل الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية بدم مباشر أمام الكاميرا لن يقتل في الشعب الفلسطيني روح الحرية والعودة والمقاومة في الضفة، مبيناً أنه بقتل النساء والأسرى بعدم توفير العلاج الكافي لن يكسر إرادة أهلنا، ولن يزيدنا إلا إصراراً على المطالبة بحقنا.

وأضاف: نقول للمحتل، اقتل ما شئت ولن تزيدنا إلا ثورة وإصراراً وتجذرا بالمطالبة بحقنا، ومصرون على طرد الاحتلال وكنسه عن أرضنا.

وأشار الحية إلى ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذي يتساوق مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يحاول تصفية قضية اللاجئين وتنفيذ صفقة القرن.

وأكد على تضامن شعبنا مع اللاجئين في لبنان وعدم التنازل عن حقوقنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وطالب الحية الدولة اللبنانية باحترام وإنصاف اللاجئ الفلسطيني ودعم صموده وإلغاء القانون الجائر الصادر عن وزارة العمل اللبنانية.

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