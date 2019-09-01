صور وفيديو ..الرياض تعرض مواقع "أرامكو" المستهدفة لوسائل الإعلام

الرياض /وكالات/

سمحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام بتفقد منشآت شركة "أرامكو" التي تعرضت للهجوم، حيث تم عرض أنابيب نفطية مذابة ومعدات محترقة.

وعُرضت لمراسلي وكالة "رويترز" بموقع هجرة خريص أعمال التصليح والترميم الجارية، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.

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وأكد مسؤول في "أرامكو" أن فرق الصيانة "تعمل دون توقف على مدار الأسبوع"، كما أعرب عن أمله في أن يستأنف الإنتاج في حقل هجرة خريص اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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وكان مسؤول تنفيذي في "أرامكو" كشف في وقت سابق اليوم أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.

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وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.

من جهته، قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الهندي.

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وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت المنصرم، حيث استُهدفت منشأتان نفطيتان هما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

المصدر: وكالات