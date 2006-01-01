  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بولي العهد النرويجي

الجمعة 20 سبتمبر 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الرئيس عباس بولي العهد النرويجي


أوسلو /سما/

 التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الجمعة، ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك هاكون ماغنوس.

وأطلع الرئيس عباس، ولي العهد، على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وثمن الرئيس، موقف النرويج الداعم لشعبنا، داعيا إياها والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية : نتنياهو يعتبر ان غزة اسقطته في الانتخابات الاخيرة ويتوجه نحو ضربة انتقامية للقطاع

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتوجه رسالة للوفد المصري مفادها...

تحليلات: نتنياهو يعارض حكومة وحدة وقد يدفع لحرب واسعة وخطته تشمل ثلاث مراحل...

الرد خلال الأيام القادمة.. حماس: الفصائل الفلسطينية تسلم السنوار رؤية وطنية لإنهاء الانقسام

إسرائيل تنفذ "أخطر خرق" بالطائرات المسيرة في لبنان منذ حرب 2006

ليبرمان يكشف عن الحزب الذي سيدعمه لتشكيل الحكومة الاسرائيلية

غانتس يتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية بدون نتنياهو

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مستشفى

بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة

مأزق الانتخابات الإسرائيلية : المخرج بمحاكمة نتنياهو

الخضري ليس وحيدًا : السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا

خطوة منسقة أم محاولة أخيرة للإقناع؟ غرينبلات في زيارة مفاجئة لإسرائيل