تفاصيل لقاء الرئيس عباس بولي العهد النرويجي

أوسلو /سما/

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الجمعة، ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك هاكون ماغنوس.

وأطلع الرئيس عباس، ولي العهد، على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وثمن الرئيس، موقف النرويج الداعم لشعبنا، داعيا إياها والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.