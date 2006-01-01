"الأوقاف" تشارك في دورة تدريبية حول استثمار وتنمية أموال الوقف في عمان

عمان /سما/

شارك وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في دوره تدريبية في العاصمة الاردنية عمان حول استثمار وتنميه أموال الوقف، والتي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع "بكدار" .

وتناقش الدورة التي تستمر اربعة ايام، السبل الأمثل لتنمية وادارة واستثمار اموال الوقف.

ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الزراعة والطاقة والصحة والتنمية الاجتماعية والتربية، وبنك الصفا وبلديتي البيرة والخليل ومؤسسة رعاية أموال اليتامى، والمؤسسات الشريكة بالعمل مع وزاره الأوقاف .

وقدم رئيس الوفد مدير عام الأملاك الوقفية بوزارة الاوقاف محمود حمد، محاضرة تطرق بها الى اهميه الوقف واوجهه الشرعية والقانونية، وكيفية تقديم الخدمة الامثل والاشمل لخدمه قطاعات واسعه من مجتمعنا بكافه المجالات.

واشار حمد، الى واقع الاملاك الوقفية في فلسطين وما تقوم به وزارة الاوقاف من مشاريع استثماريه، بالإضافة الى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها واعداد العقود والاتفاقيات المنظمة مع المستثمرين بكافه اوجهها.

واوضح أن وزارة الاوقاف تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة تهدف الى دعم وتطوير الاملاك الوقفية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص وذلك بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .

واكد حمد، تميز التجربة الأردنية على مستوى المنطقة في مجال استثمار وتنمية أموال الوقف.