الرئيس يعزي بضحايا حادث سير الخليل

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، المواطن محمد رشدي مناصرة من بلدة بني نعيم بالخليل معزيا بوفاة نجليه أمير وأحمد، في حادث السير الذي وقع قبل يومين في منطقة بيت عنون شرق مدينة الخليل.

كما هاتف الرئيس المواطنين عطا مناصرة وجميل مناصرة، معزيا بوفاة شقيقيهما في الحادث ذاته.

وأعرب الرئيس عن أحر تعازيه، وعن حزنه وأسفه العميقين لما أدى إليه هذا الحادث الذي راح ضحيته أربعة شبان، داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.