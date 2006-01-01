عساف: سنبدأ اعتصامًا مفتوحًا في منطقة المنطار

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الجمعة، عن بدء الاعتصام المفتوح، في خيمة الاعتصام بمنطقة المنطار في بادية القدس، رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أعقب صلاة الجمعة اليوم، شارك فيه عشرات المواطنين رغم منعهم من دخول المنطقة.

وقال عساف، "إن هذه البؤرة الاستيطانية، تأتي ضمن مسلسل البؤر الاستيطانية التي تعمل عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل تقسيم الضفة الغربية، منوها إلى دور سلطات الاحتلال في تمويل المستوطنين للسيطرة على الاراضي في الوقت الذي لا تستطيع في حكومة الاحتلال الاعلان عن بناء مستوطنات تجنبا لحساسيات سياسية".