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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 20 سبتمبر 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة مخيمات لبنان ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات الـ75 تحت شعار جمعة مخيمات لبنان.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 75 وذلك في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الاحرار.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر رغم كل المعوقات والمطبات الصناعية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها.

في سياق متصل، قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن  رسالة جمعة "مخيمات لبنان" هي رسالة دعم وإسناد لحراك أبناء شعبنا الرافض لقرار وزير العمل المجحف، وتأكيد بأهمية أن يتحمل الجميع مسؤولياته للتخفيف من معاناة شعبنا لا زيادتها وأن ينال شعبنا كامل حقوقه كونه لاجئ يحمل صفة سياسية.

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