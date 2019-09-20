بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة

أفاد الصحفي الإسرائيلي "غال برجر" في تغريدة له على "تويتر"، أنّ حركة حماس أرادت تنفيذ مشروع "المستشفى الميداني" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلّا أنّ اسرائيل وواشنطن رفضوا ذلك، وأكدوا إمّا في "ايرز" أو لم تكن.
وأشار، إلى أنّ هذا المستشفى خطير للغاية، فهو ليس خيام بل مبانٍ تحمل معدات حديثة جداً.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "الأخبار اللبنانية" يوم الجمعة، إنّ "المعدّات والأجهزة الطبية لـ"المستشفى الأميركي" المقرّر افتتاحه بالقرب من حاجز "بيت حانون – إيرز" شمال القطاع، ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ستدخل الأسبوع المقبل" إلى غزة.
وأضافت الصحيفة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر في حركة حماس، أنّ الوسيطين القطري والأممي نقلا إلى الحركة تجهيز تلك المعدات والأجهزة تمهيداً لنقلها قبل نهاية الشهر الجاري، وقد تم إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية في المستشفى، وتجهيز أرضه التي تبلغ مساحتها 40 دونماً".
وتابعت، من المتوقع أن يبدأ استقبال الحالات المرضية مع وصول الأطباء الدوليين نهاية الشهر المقبل، وسيشغل المستشفى، الذي تموّله قطر، طاقمٌ تابع لمنظمة طبية أميركية، وغالبية تجهيزاته آتية من مستشفى ميداني على الحدود السورية - التركية".
כאנקדוטה:— Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 20, 2019
חמאס רצה את בית החולים האמריקני ברפיח - שם יש מצוקת בתי חולים כבר שנים, אבל החבר'ה הזרים דרשו שזה יהיה סמוך לארז. סינוואר, בלית ברירה, התרצה.
מדובר אגב בבי"ח שדה רציני ביותר, לא קומץ אוהלים, סופר מודרני, קונטיינרים ממוזגים, "סטייט אוף דה ארט"https://t.co/bLNVfl3Nxj
ישראל צפויה להכניס בשבוע הבא לעזה את הציוד והמכשירים המיועדים להקמת בית חולים שדה אמריקני שמוקם בימים אלה סמוך למעבר ארז בצפון הרצועה. כך מסרו מקורות פלסטינים לעיתון הלבנוני אל-אח'באר.— Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 20, 2019
בית החולים מוקם סמוך לגבול עם ישראל לבקשת הצוות הרפואי הזר שישהה שם ויעניק טיפולים לעזתים>>>