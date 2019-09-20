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بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة


سما / وكالات/

 أفاد الصحفي الإسرائيلي "غال برجر" في تغريدة له على "تويتر"، أنّ حركة حماس أرادت تنفيذ مشروع "المستشفى الميداني" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلّا أنّ اسرائيل وواشنطن رفضوا ذلك، وأكدوا إمّا في "ايرز" أو لم تكن.

وأشار، إلى أنّ هذا المستشفى خطير للغاية، فهو ليس خيام بل مبانٍ تحمل معدات حديثة جداً.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "الأخبار اللبنانية" يوم الجمعة، إنّ "المعدّات والأجهزة الطبية لـ"المستشفى الأميركي" المقرّر افتتاحه بالقرب من حاجز "بيت حانون – إيرز" شمال القطاع، ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ستدخل الأسبوع المقبل" إلى غزة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر في حركة حماس، أنّ الوسيطين القطري والأممي نقلا إلى الحركة تجهيز تلك المعدات والأجهزة تمهيداً لنقلها قبل نهاية الشهر الجاري، وقد تم إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية في المستشفى، وتجهيز أرضه التي تبلغ مساحتها 40 دونماً".

وتابعت، من المتوقع أن يبدأ استقبال الحالات المرضية مع وصول الأطباء الدوليين نهاية الشهر المقبل، وسيشغل المستشفى، الذي تموّله قطر، طاقمٌ تابع لمنظمة طبية أميركية، وغالبية تجهيزاته آتية من مستشفى ميداني على الحدود السورية - التركية".

כאנקדוטה:
חמאס רצה את בית החולים האמריקני ברפיח - שם יש מצוקת בתי חולים כבר שנים, אבל החבר'ה הזרים דרשו שזה יהיה סמוך לארז. סינוואר, בלית ברירה, התרצה.
מדובר אגב בבי"ח שדה רציני ביותר, לא קומץ אוהלים, סופר מודרני, קונטיינרים ממוזגים, "סטייט אוף דה ארט"https://t.co/bLNVfl3Nxj

— Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 20, 2019

ישראל צפויה להכניס בשבוע הבא לעזה את הציוד והמכשירים המיועדים להקמת בית חולים שדה אמריקני שמוקם בימים אלה סמוך למעבר ארז בצפון הרצועה. כך מסרו מקורות פלסטינים לעיתון הלבנוני אל-אח'באר.
בית החולים מוקם סמוך לגבול עם ישראל לבקשת הצוות הרפואי הזר שישהה שם ויעניק טיפולים לעזתים>>>

— Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 20, 2019

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